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В Евпатории раскрыли кражу посылок с пункта выдачи товаров
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Евпатории раскрыли кражу посылок с пункта выдачи товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:47 14.07.2025

Сотрудниками ОМВД России по г. Евпатории установлен и изобличён молодой человек, причастный к хищению товаров с пункта выдачи одной из торговых площадок.

В дежурную часть поступило заявление от индивидуального предпринимателя о пропаже со склада товаров на сумму более 20 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что к исчезновению причастен 22-летний местный житель, проходивший стажировку в данном пункте выдачи. Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Как выяснилось, злоумышленник тайно выносил товары в ночное время, пользуясь доступом к складу. Среди похищенного — материнская плата и игровой монитор (общей стоимостью более 15 000 рублей), которые он продал через интернет. Также он похитил мягкую игрушку стоимостью более 6 000 рублей, которую подарил своей даме сердца прямо на рабочем месте. Позже фотография с двухметровым мягким медведем появилась в социальной сети у девушки, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Для сокрытия хищений подозреваемый отмечал товары как «невостребованные» и списывал их фиктивной отправкой на основной склад, используя недостоверные QR-коды. После поступления штрафов за утраченные товары схема была раскрыта.

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По данным фактам дознавателем ОМВД России по г. Евпатории возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенная игрушка и мобильный телефон подозреваемого изъяты. В настоящее время проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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