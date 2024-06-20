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В Евпатории раскрыли серию квартирных краж
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Евпатории раскрыли серию квартирных краж

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:50 20.06.2024

В полицию Евпатории поступил ряд аналогичных сообщений о кражах из квартир имущества, ювелирных изделий и денежных средств.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате тщательного обследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра на месте происшествия изъяты различные предметы, в том числе следы обуви, которые были направлены на исследование. Благодаря кропотливой работе экспертов, удалось отождествить изъятые улики с конкретным лицом и установить его причастность к совершению серии краж на территории города Евпатории. Вследствие чего незамедлительно сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым установлено местонахождение подозреваемого и во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по подозрению в совершении серии квартирных краж задержан безработный 60-летний житель одного из сел Сакского района, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В результате проведения неотложного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято: мобильный телефон, ноутбук, четыре пары обуви, отмычки.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Вина подозреваемого по всем трем фактам доказана следственным путём.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники полиции отрабатывают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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