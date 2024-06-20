В Евпатории раскрыли серию квартирных краж

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате тщательного обследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра на месте происшествия изъяты различные предметы, в том числе следы обуви, которые были направлены на исследование. Благодаря кропотливой работе экспертов, удалось отождествить изъятые улики с конкретным лицом и установить его причастность к совершению серии краж на территории города Евпатории. Вследствие чего незамедлительно сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым установлено местонахождение подозреваемого и во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по подозрению в совершении серии квартирных краж задержан безработный 60-летний житель одного из сел Сакского района, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.