В Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках акции "Непокоренные"
фото: © Государственный Совет Республики Крым

В Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках акции «Непокоренные»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:31 18.09.2025

В Евпатории на мемориальном комплексе «Красная горка» прошла патриотическая акция в рамках международного проекта «Непокоренные», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

Сегодня на мемориальном комплексе «Красная горка» в рамках патриотической акции «Единство нации» международного проекта «Непокоренные» состоялось развертывание самого большого в мире Знамени Победы, — написал он в своем Telegram-канале.

Юрьев отметил, что для Евпатории является большой честью в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принимать патриотическую акцию такого масштаба.

Сложно описать чувства и эмоции, которые испытываешь, видя самое большое Знамя Победы в руках потомков победителей через 80 лет после исторического момента его водружения в 1945 году. Гордость за наших предков, вера в нашу молодежь. Именно эта преемственность и сохранение памяти делают Россию непобедимой, — признался он.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 113

