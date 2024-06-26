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В Евпатории разыскали троих несовершеннолетних беглецов

В Евпатории разыскали троих несовершеннолетних беглецов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:55 26.06.2024

Сотрудники ОМВД России по г. Евпатории совместно с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» установили местонахождение троих подростков, которые самовольно покинули реабилитационный центр в Симферополе.

Поиски были инициированы после обращения в полицию представителя Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, в котором проживали подростки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение суток беглецы установлены на одной из набережных г. Евпатория. Подростков заметили и задержали представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», после чего передали их полиции, – сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками полиции установлено, что во время пребывания вне учреждения противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершено. С подростками проведены профилактические беседы, после чего они переданы представителям реабилитационного центра.

В Евпатории разыскали троих несовершеннолетних беглецов

Фото: МВД по РК

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