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В Евпатории реализуется инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса

В Евпатории реализуется инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 02.08.2021

В Евпатории активными темпами продолжается строительство жилищного комплекса. Один из корпусов уже сдан в эксплуатацию, а ввод второго корпуса планируется ориентировочно до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

На территории ЖК «Евпатория» уже высадили 65 видов растений, среди которых ароматные специи — розмарин и тмин. В ближайшее время инвестор приступит к строительству детского сада на 120 мест, — говорится в сообщении.

В Евпатории реализуется инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса

Отметим, что жилой комплекс «Евпатория» — первый жилой комплекс комфорт-класса в одном из старейших городов Крыма. Он соответствует всем строгим параметрам этой категории. Отдельного внимания заслуживает расположение комплекса, его внешний облик и инфраструктура. Предпочтение отдано мало- и среднеэтажной жилой застройке с эффективным общественным пространством и закрытым двором.

В Евпатории реализуется инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса

Соглашение о строительстве объекта лично подписал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2016». Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 2,6 млрд рублей. Застройщиком жилого комплекса выступает компания из Санкт-Петербурга с 20-летним опытом в строительной сфере.

В Евпатории реализуется инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса

Фото: КРРК.

В Евпатории реализуется инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса

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