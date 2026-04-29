В Евпатории ребёнок-инвалид получил необходимое лекарственное обеспечение после вмешательства следователей СК

14:09 29.04.2026

В Приемную Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина поступило обращение жительницы города Евпатории по вопросу нарушения прав ее дочери-инвалида на обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

Несовершеннолетняя, страдающая тяжелым хроническим неврологическим заболеванием, нуждается в регулярном приеме лекарственных средств. Вместе с тем с февраля текущего года медикаменты по льготным рецептам не предоставлялись в связи с их отсутствием в аптечных пунктах на территории полуострова.

Заявительница не имела возможности в достаточном объеме приобретать дорогостоящие лекарства за счет собственных средств. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, в связи с чем она была вынуждена обратиться в Следственный комитет Российской Федерации.

Обращение незамедлительно направлено сотрудниками Информационного центра СК России в Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю, где оперативно организованы меры по восстановлению нарушенных прав подростка.

Узнайте больше:  Жительница Симферопольского района организовала ячейку экстремистской организации. Следователи пресекли её работу

По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Симферополя организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находились на контроле руководителя территориального подразделения ведомства Владимира Николаевича Терентьева.

В результате принятых мер в кратчайшие сроки права несовершеннолетней восстановлены — обеспечение нуждающейся необходимыми лекарственными препаратами организовано в полном объеме с учетом установленной потребности.

Признательная мать повторно обратилась в ведомство, но уже со словами благодарности в адрес сотрудников за оперативное принятие мер по решению жизненно важной для ее ребенка проблемы.

