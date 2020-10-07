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В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты

В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 07.10.2020

В Евпатории ведутся активные строительные работы на спортивных объектах и двух больших дорогах. Так, в  прошлом месяце возобновились работы по реконструкции Лесного шоссе, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». По проекту уже на 700 метрах дорожного полотна уложена георешётка, идёт отсыпка щебеночно-песчаной смеси. На объекте трудится около 30 рабочих, задействована тяжелая дорожная техника. Реконструкция ведётся этапами с соблюдением утверждённого графика производственных работ.

Также продолжается капитальный ремонт улицы Чапаева. От Мирновского кольца до проспекта Победы заканчивается укладка первого слоя асфальта. Здесь было произведено расширение дороги до двух полос в каждом направлении. Подготавливается покрытие для производства работ на следующем отрезке дороги до улицы Луговой. Параллельно со стороны переезда ведётся обустройство тротуаров: устанавливаются бордюры, укладывается брусчатка. Закуплены опоры освещения. График строительно-монтажных работ соблюдается, — сообщили в Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты

Что касается двух крупных спортивных объектов:

  • На строительстве ФОК по пр. Победы выполняется благоустройство территории, начаты работы по обшивке стен спортивного зала с трибунами, ведётся монтаж витражных конструкций. В реконструируемом корпусе Дворца спорта готовятся к укладке спортивного линолеума. Завершаются строительные работы в административной части здания.
  • В физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Конституции идёт монтаж стеновых панелей, кровли и воздуховодов, выполняются работы по штукатурке стен, устройству перегородок. Также проводится монтаж внутренних инженерных сетей.

В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты

Ежедневно провожу мониторинг ситуации на каждом объекте, лично выезжаю на место. На данный момент сроки работ соблюдаются. У подрядчиков есть всё необходимое для успешной реализации проектов, — прокомментировал ситуацию глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории реконструируют дороги и строят спортивные объекты

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