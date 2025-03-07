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В Евпатории реконструируют (а точнее - строят) детский сад "Росинка"
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории реконструируют (а точнее — строят) детский сад «Росинка»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:28 07.03.2025

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев проверил ход по реконструкции детского сада «Росинка». Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Несмотря на то, что по проекту мы проводим реконструкцию, речь идет о строительстве практически с нуля. Сейчас возводится каркас здания, – отметил он.

Александр Юрьев также добавил, что вместе с первым заместителем Антоном Новиковым, специалистами из отдела городского строительства и представителями строительной компании обсудили текущие вопросы.

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Как сообщалось ранее, дошкольное учреждение возводят на месте старого аварийного здания, заброшенного с двухтысячных годов. Оно будет рассчитано на 260 мест. Планируется создание 12 групп наполняемостью от 15 до 25 детей: 4 группы раннего возраста и 8 – дошкольного.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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