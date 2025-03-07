В Евпатории реконструируют (а точнее — строят) детский сад «Росинка»

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев проверил ход по реконструкции детского сада «Росинка». Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
Несмотря на то, что по проекту мы проводим реконструкцию, речь идет о строительстве практически с нуля. Сейчас возводится каркас здания, – отметил он.
Александр Юрьев также добавил, что вместе с первым заместителем Антоном Новиковым, специалистами из отдела городского строительства и представителями строительной компании обсудили текущие вопросы.
Как сообщалось ранее, дошкольное учреждение возводят на месте старого аварийного здания, заброшенного с двухтысячных годов. Оно будет рассчитано на 260 мест. Планируется создание 12 групп наполняемостью от 15 до 25 детей: 4 группы раннего возраста и 8 – дошкольного.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма