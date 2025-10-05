Прямо сейчас:
В евпатории реконструируют улично-дорожную сеть
Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход реконструкции улично-дорожной сети в Евпатории. Реализация проекта находится под постоянным контролем органов власти.

По информации Министерства транспорта Республики Крым, на участке по улице Аллея Дружбы (трасса 2) завершена бетонная заливка 300 погонных метров бортового камня. На третьей трассе 2 тыс. метров борта установлены на «маяк», заливка запланирована на понедельник.

На трассе 4 полностью подготовлены тротуары: установлен и забетонирован весь бортовой камень, начаты работы по устройству въездных групп, ведётся планировка тротуаров.

На Красноярском шоссе завершена разработка траншеи протяжённостью около 350 метров, завезён щебень. Установку борта планируют начать во вторник — после поступления необходимых материалов от поставщика.

Систематически контролируем ход и динамику работ на объектах, — подытожил Гоцанюк.

