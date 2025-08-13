Прямо сейчас:
В Евпатории реконструируют улично-дорожную сеть
В Евпатории реконструируют улично-дорожную сеть

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 17:58 13.08.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил хода реконструкции и ремонта улично-дорожной сети в Евпатории.

В 2025 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» будут введены в эксплуатацию участки улично-дорожной сети протяженностью 22 км, а также выполнен ремонт 5,4 км в рамках других мероприятий по приведению дорог в нормативное состояние.

По словам Председателя Правительства, на сегодняшний день уровень готовности реконструируемых объектов составляет 68%.

Работы активно ведутся на улицах Аллея Дружбы, Красноярское шоссе и Черноморское шоссе. Тем не менее подрядной организации необходимо ускорить темпы выполнения работ и увеличить количество рабочих и техники, — подчеркнул Гоцанюк.

Кроме того, он сообщил о выделении в этом году Евпатории дополнительных 600 млн рублей на ремонт дорог местного значения.

Эти средства позволят значительно улучшить дорожную инфраструктуру города, — добавил Председатель Совета министров.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

