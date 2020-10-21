В Евпатории ремонтируют дороги

В Евпатории идут работы по реконструкции, капитальному и ямочному ремонту дорог. Так:

На Лесном шоссе проводится отсыпка и уплотнение основы дорожного полотна щебеночно-песчаной смесью, прокладывают георешётку, после чего приступят к укладке первого слоя асфальта. Со стороны СТ «Авиатор» будет устроен тротуар. Кроме того, по всему шоссе установят опоры освещения. На объекте трудится около 30 рабочих, задействована тяжелая дорожная техника.

Реконструкция по ул. Аллея Дружбы в поселке Заозёрное ведётся этапами с соблюдением утвержденного графика производственных работ. Сейчас подготавливают основу на участке Аллеи Дружбы и улицы Прибрежной. Уже подготовлено земляное полотно для укладки георешётки и отсыпки щебеночно-песчаной смеси, проводятся работы по устройству тротуаров. До конца года этот участок будет открыт как технический проезд.

На ул. Чапаева со стороны Мирновского кольца уже уложен первый слой асфальта, производится обустройство тротуаров, подготавливается основа для установки опор освещения, прокладывается кабель. На отрезке от пр. Победы до ул. Конституции рабочие приступили к укладке нового слоя асфальта. Параллельно от ж/д переезда проводится мощение тротуаров плиткой.

Делаем все возможное, чтобы сдать объекты как можно скорее, но главным приоритетом все же ставим качество выполнения работ, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации Романа Тихончука.

Кроме того, в рамках содержания улично-дорожной сети уже отремонтированы следующие участки: ул.Шевченко (от пр.Ленина в сторону ул.Демышева), Первомайская (от ул.Тимирязева до ул.Чапаева), 60 лет Октября (от ул. Крупской до пр. Победы), Дзержинского, а также Леси Украинки.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории