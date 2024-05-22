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В Евпатории ремонтируют и приводят к стандартам тротуары
источник фото: телеграм-канала Главы РК Сергея Аксёнова

В Евпатории ремонтируют и приводят к стандартам тротуары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:35 22.05.2024

В Евпатории ремонт тротуаров и приведение их к стандартам осуществляют 4 строительные бригадыю До 15 июня работа на 96 тыс. кв. м должна быть закончена. Вместе с этим будет уделено внимание санитарному состоянию и озеленению газонов и реконструкции бордюров после прокладки инженерных сетей.

Такая же работа будет сделана в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем в остальных городах. План выполнения будет составлен в ближайшее время, также определена очередность ремонта придомовых территорий. Поручил Председателю Совета министров РК Юрию Михайловичу Гоцанюку совместно с профильными ведомствами ускорить введение в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Согласно контракту объект должен быть введен в эксплуатацию до сентября 2025 года, однако нужно определить, какие необходимы дополнительные меры, чтобы подрядчик сдал объект в конце текущего года, — сообщили в своём телеграм-канале Глава Крыма Сергей Аксёнов

 

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