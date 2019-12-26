В Евпатории решают судьбу недостроев

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук встретился с дольщиками ЖСК «Майский». Речь шла о дальнейшей судьбе незавершенного многоквартирного жилого дома на улице Интернациональной, 144. Его начали строить 29 лет назад, но так и не завершили. Дольщики ЖСК «Майский» в свое время вложили немалые деньги в строительство, чтобы купить новые квартиры.

Роман Тихончук подчеркнул, что проблема обманутых дольщиков не решалась в течение почти трех десятилетий. Недавно удалось договориться с одним из инвесторов, ведущих в городе жилищное строительство, — ООО «ИнтерСтрой» о демонтаже данного объекта и строительстве там нового 9-этажного дома с учетом интересов пострадавших дольщиков ЖСК «Майский».

Однако мнение дольщиков (а их около 40 человек) разделилось: одни хотят получить свои квадратные метры в новом доме, другие надеются на компенсационные выплаты из фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Как отметил директор НКО «Крымский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» Дмитрий Макуха, закон, о котором говорят дольщики, еще не вступил в силу. Попадут ли члены кооператива «Майский» под его действие, пока не известно.

Роман Тихончук подчеркнул, что администрация совместно с ООО «ИнтерСтрой» и ЖСК «Майский» готова разработать «дорожную карту», касающуюся внесения изменений в проектную документацию, оформления земельного участка, получения его кадастрового паспорта, согласования нового календарного плана реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на выполнение строительных работ.

В ходе встречи ее участники ответили на все вопросы дольщиков и постарались снять все опасения людей по поводу строительства нового дома. Члены ЖСК «Майский» попросили дать им время для проведения общего собрания дольщиков и принятия окончательного решения.