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В Евпатории с рабочей поездкой побывала глава минспорта Ольга Торубарова

В Евпатории с рабочей поездкой побывала глава минспорта Крыма Ольга Торубарова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:19 11.01.2024

Сегодня с рабочим визитом Евпаторию посетила министр спорта РК Ольга Торубарова.

Во Дворце спорта состоялась четырехсторонняя  встреча с участием представителей министерства спорта РК, администрации Евпатории, руководителя отдела по физической культуре и спорту Крымской митрополии Дмитрия Чкана, а также руководителя временной администрации Центра спорта «Эволюция» Николая Папенина.

В Евпатории с рабочей поездкой побывала глава минспорта Крыма Ольга Торубарова

Как сообщила глава городской администрации Елена Демидова, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества. В планах множество совместных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом.

Кроме того, говорили о развитии в нашем муниципалитете футбола, художественной гимнастики и других видов спорта. Год только начался, впереди много спортивных событий, — отметила Демидова.

В Евпатории с рабочей поездкой побывала глава минспорта Крыма Ольга Торубарова

 

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