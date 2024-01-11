В Евпатории с рабочей поездкой побывала глава минспорта Крыма Ольга Торубарова

Сегодня с рабочим визитом Евпаторию посетила министр спорта РК Ольга Торубарова.

Во Дворце спорта состоялась четырехсторонняя встреча с участием представителей министерства спорта РК, администрации Евпатории, руководителя отдела по физической культуре и спорту Крымской митрополии Дмитрия Чкана, а также руководителя временной администрации Центра спорта «Эволюция» Николая Папенина.

Как сообщила глава городской администрации Елена Демидова, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества. В планах множество совместных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом.

Кроме того, говорили о развитии в нашем муниципалитете футбола, художественной гимнастики и других видов спорта. Год только начался, впереди много спортивных событий, — отметила Демидова.