В Евпатории снесут несколько объектов самовольной постройки

С постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым от 17.09.2025 № 2788-п; 17.09.2025 № 2786-п; 17.09.2025 № 2787-п можно ознакомиться на официальном портале Правительства Республики Крым — http://rk.gov.ru в разделе муниципального образования, подраздел — Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым — http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел — Документы администрации города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

