В Евпатории снесут несколько объектов самовольной постройки

Администрация города Евпатории Республики Крым планирует проведение мероприятия по сносу объектов самовольной постройки:
- двух объектов незавершенного строительства, расположенных с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 90:18:010176:297 по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул.Симферопольская;
- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, западнее земельного участка с кадастровым номером 90:18:010152:194;
- объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, возле земельного участка с кадастровым номером 90:18:010176:81.
С постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым от 17.09.2025 № 2788-п; 17.09.2025 № 2786-п; 17.09.2025 № 2787-п можно ознакомиться на официальном портале Правительства Республики Крым — http://rk.gov.ru в разделе муниципального образования, подраздел — Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым — http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел — Документы администрации города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма