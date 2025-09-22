Прямо сейчас:
В Евпатории снесут несколько объектов самовольной постройки
фото: пресс-служба администрации евпатории

В Евпатории снесут несколько объектов самовольной постройки

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:23 22.09.2025

Администрация города Евпатории Республики Крым планирует проведение мероприятия по сносу объектов самовольной постройки:

  • двух объектов незавершенного строительства, расположенных с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 90:18:010176:297 по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул.Симферопольская;
  • объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, западнее земельного участка с кадастровым номером 90:18:010152:194;
  • объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, возле земельного участка с кадастровым номером 90:18:010176:81.

В Евпатории снесут несколько объектов самовольной постройки В Евпатории снесут несколько объектов самовольной постройки

С постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым от 17.09.2025 № 2788-п; 17.09.2025 № 2786-п; 17.09.2025 № 2787-п можно ознакомиться  на официальном портале Правительства Республики Крым — http://rk.gov.ru в разделе муниципального образования, подраздел — Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым — http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел — Документы администрации города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 2 225

