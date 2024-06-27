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В Евпатории сняли два документальных фильма о ской войне
источник фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории сняли два документальных фильма о Крымской войне

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 13:12 27.06.2024

В музее истории Крымской войны прошли съемки двух документальных фильмов «Участие славянских народов в Крымской войне 1853-1856 годов» и «Участие малых народов полуострова в Крымской войне 1853-1856 годов».

Документальные фильмы – часть проекта «Восточная война в истории народов Крыма», который осуществляет в 2023-2024 годах Крымское региональное отделение Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

Хронометраж картин составит 30-40 минут, к сентябрю они должны будут готовы к показу. Их трансляция планируется на федеральных каналах, в том числе на межгосударственном – «Мир» и православном – «Спас».

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Заместитель директора по научной работе Людмила Дубинина приняла участие в съемках и ответила на вопросы съемочной группы о событиях в Евпатории в период Крымской войны, помощи населения Таврической губернии российской армии.

источник: по материалам Евпаторийского краеведческого музея и газеты «Крымские известия»

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