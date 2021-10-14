В Евпатории соблюдение мер по COVID-19 контролируют мобильные группы

В Евпатории ежедневно работают мобильные группы, в составе должностных лиц администрации города совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-Спас» и ОМВД, контролирующие соблюдение предписаний и ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Проверяются места массового пребывания людей, к которым относятся общественный транспорт, торговые центры, сетевые магазины, объекты общественного питания, места по предоставлению услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий.

Хочу отметить, что в Евпатории постоянно проводится контроль антиковидных ограничений. Так, с 04 по 10 октября при осуществлении рейдов было обследовано более 100 торговых объектов. За это время составлено 36 протоколов об административном правонарушении. Еще раз напоминаю, масочный и дистанционный режимы необходимо соблюдать не только в торговых залах, операционных залах банков и в учреждениях, но и в городском общественном транспорте, пригородных поездах или такси. Проверки будут продолжены! Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье своих близких, — цитирует пресс-служба главу администрации города Евпатории Романа Тихончука.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории