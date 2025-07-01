В Евпатории собрали 138,7 тысяч рублей военным медикам

Все средства будут направлены на закупку лекарственных препаратов и расходных материалов для госпиталей и медицинских подразделений, которые работают на передовой.

Напомним, организатором мероприятия выступили администрация Евпатории и благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма».

СПРАВКА. Впервые патриотическая акция «Наше» состоялась в Евпатории 26 августа 2023 года, на вырученные средства были куплены 5 портативных электростанций и медикаменты для военных.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории