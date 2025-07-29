В Евпатории собрали 177,7 тысяч рублей для военных медиков

В рамках пятой патриотической акции «Наше», которая прошла в Евпатории 27 июля, было собрано 177 717 рублей.
Эти средства будут направлены на закупку лекарственных препаратов и расходных материалов для госпиталей и медицинских подразделений, которые работают на передовой.
Напомним, организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма».
СПРАВКА. Впервые патриотическая акция «Наше» состоялась в Евпатории 26 августа 2023 года, на вырученные средства были куплены 5 портативных электростанций и медикаменты для военных.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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С тегами: здравоохранение Крыма