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В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам

В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:41 07.08.2024

В Евпатории в рамках патриотической акции «НАШЕ», которая прошла 4 августа в сквере Ашика Умера, было собрано 217 777 рублей. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма» при поддержке администрации Евпатории и Евпаторийского городского совета.

По словам организаторов, данные средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для госпиталей и медицинских подразделений. Так, предполагается провести закупку бестеневых налобных фонарей для хирургов, которые позволят быстрее и качественнее проводить сложные операции, а также зажимов, ножниц, скальпелей, гемостатических средств, хирургического белья и главное – мощных тепловых пушек для обогрева полевых госпиталей, поскольку приближается осень.

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В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам

Напомним, впервые патриотическая акция «Наше» состоялась в Евпатории 26 августа 2023 года, по ее итогам удалось собрать 150,7 тыс. рублей. На вырученные средства было куплены 5 портативных электростанций и медикаменты для военных.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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