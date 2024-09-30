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В Евпатории состоялся благотворительный забег в рамках акции «Белый цветок»
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории состоялся благотворительный забег в рамках акции «Белый цветок»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:04 30.09.2024

В Евпатории в рамках республиканского дня благотворительности и милосердия «Белый цветок» состоялся забег.

Кроме того, жители города проняли участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному Дню сердца и национальной неделе здорового сердца, а также ко Всероссийскому дню ходьбы. Участники обеих акций преодолели маршрут, проложенный по ул. Дувановской и ул. Горького, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. 

Начиная с 23 сентября городские учреждения образования поддержали акцию и провели благотворительные ярмарки и другие мероприятия. Собранные денежные средства будут отправлены на помощь больным детям.

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источник: пресс-служба администрации Евпатории

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