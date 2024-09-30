В Евпатории состоялся благотворительный забег в рамках акции «Белый цветок»

В Евпатории в рамках республиканского дня благотворительности и милосердия «Белый цветок» состоялся забег.

Кроме того, жители города проняли участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному Дню сердца и национальной неделе здорового сердца, а также ко Всероссийскому дню ходьбы. Участники обеих акций преодолели маршрут, проложенный по ул. Дувановской и ул. Горького, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

Начиная с 23 сентября городские учреждения образования поддержали акцию и провели благотворительные ярмарки и другие мероприятия. Собранные денежные средства будут отправлены на помощь больным детям.

источник: пресс-служба администрации Евпатории