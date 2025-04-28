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В Евпатории состоялся Всероссийский субботник
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории состоялся Всероссийский субботник

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 14:35 28.04.2025

26 апреля в Евпатории прошел Всероссийский субботник в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Уборка проводилась на нескольких общественных территориях. При этом особое внимание уделялось пространствам, которые были ранее благоустроены в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». К экологической акции присоединились неравнодушные жители города, общественники, молодежь, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. 

Кроме того, в рамках субботника состоялась акция по озеленению города: 30 саженцев кёльрейтерии участники мероприятия высадили на ул. Чапаева, а 20 катальп на ул. Белинского и Пионерской.

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Напомним, до 12 июня в Крыму проводится онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. В этом году жители Евпатории выбирают один из трех объектов: ул. 2-й Гвардейской Армии, пр. Ленина и детский Мойнакский парк, расположенный на ул. Полупанова.

Принять участие в голосовании сможет каждый житель региона старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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