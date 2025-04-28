В Евпатории состоялся Всероссийский субботник

Уборка проводилась на нескольких общественных территориях. При этом особое внимание уделялось пространствам, которые были ранее благоустроены в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». К экологической акции присоединились неравнодушные жители города, общественники, молодежь, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

Кроме того, в рамках субботника состоялась акция по озеленению города: 30 саженцев кёльрейтерии участники мероприятия высадили на ул. Чапаева, а 20 катальп на ул. Белинского и Пионерской.

Напомним, до 12 июня в Крыму проводится онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. В этом году жители Евпатории выбирают один из трех объектов: ул. 2-й Гвардейской Армии, пр. Ленина и детский Мойнакский парк, расположенный на ул. Полупанова.

Принять участие в голосовании сможет каждый житель региона старше 14 лет. Сделать свой выбор можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории