В Евпатории сотрудники полиции предупредили детей об опасности прогулок по крышам

В отдел полиции Евпатории поступила информация о том, что на крыше одной из многоэтажек бегают дети, подходят близко к краю крыши, подвергая опасности свои жизни. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, однако детей там уже не оказалось.

Изучив видеозаписи, опубликованные очевидцами в сети Интернет, полицейские установили личность всех несовершеннолетних. В результате выяснения обстоятельств установлено, что четверо подростков 13, 14, 16 и 17 лет проникли на крышу через незапертый чердачный ход из любопытства, хотели осмотреть окрестности города с высоты. О том, что они подвергают свою жизнь опасности, дети не подумали, — рассказали в МВД по РК.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Евпатории провели с подростками профилактические беседы и передали их родителям.

Взрослым сотрудники полиции также напомнили о предусмотренной административным законодательством ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, в адрес руководства администрации Евпатории направлено представление в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей работниками управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом.

Скриншоты: соцсети.