реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Евпатории сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж из магазинов

crimeapress_news



реклама в крыму


В Евпатории сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж из магазинов
Иллюстрация: tver.mk.ru

В Евпатории сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж из магазинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:06 27.04.2022

В полицию Евпатории поступило несколько сообщений о кражах продукции с прилавков магазинов. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить всех подозреваемых. Все три случая вызывают массу вопросов. Главный: зачем?!

В первом случае две 19-летние девушки вынесли из торгового зала мелкие бытовые приборы на общую сумму более 11 тыс. рублей, пряча их в коляске с ребёнком. По месту жительства подозреваемых полицейскими изъяты похищенные беспроводные колонки, блендер, выпрямитель для волос, расчёска, кружка и иные предметы.

Во втором случае, 29-летний евпаториец похитил бутылку виски стоимостью около 3 тыс. рублей.

Узнайте больше:  За выходные дни полицейские в Крыму изъяли более 200 среднеразовых доз наркотиков

Третьей подозреваемой оказалась 37-летняя местная жительница, которая вынесла из продуктового магазина без оплаты пакет с продуктами на общую сумму более 5 тыс. рублей.

Следственными органами ОМВД России по г. Евпатории возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (Кража),- отметили в МВД по РК.

Сотрудники полиции напоминают, что за кражу законодательством предусмотрена уголовная ответственность от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.