В Евпатории сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж из магазинов

В полицию Евпатории поступило несколько сообщений о кражах продукции с прилавков магазинов. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить всех подозреваемых. Все три случая вызывают массу вопросов. Главный: зачем?!

В первом случае две 19-летние девушки вынесли из торгового зала мелкие бытовые приборы на общую сумму более 11 тыс. рублей, пряча их в коляске с ребёнком. По месту жительства подозреваемых полицейскими изъяты похищенные беспроводные колонки, блендер, выпрямитель для волос, расчёска, кружка и иные предметы.

Во втором случае, 29-летний евпаториец похитил бутылку виски стоимостью около 3 тыс. рублей.

Третьей подозреваемой оказалась 37-летняя местная жительница, которая вынесла из продуктового магазина без оплаты пакет с продуктами на общую сумму более 5 тыс. рублей.

Следственными органами ОМВД России по г. Евпатории возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (Кража),- отметили в МВД по РК.

Сотрудники полиции напоминают, что за кражу законодательством предусмотрена уголовная ответственность от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.