В Евпатории стартовали работы по благоустройству Фестивальной площади

Строители приступили к работам по благоустройству Фестивальной площади, которая победила в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента РФ. В настоящее время подрядчик демонтирует плиточное и асфальтное покрытие. На объекте задействовано 4 единицы спецтехники. Следующий этап – проведение коммуникаций.
Как сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте», на благоустраиваемой территории будут установлены малые архитектурные формы, скамейки и теневые навесы, 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, туалет. Входные группы площади предполагается обустроить двумя пандусами для маломобильных групп населения. Также появится автомобильная парковка и будет увеличена зона озеленения.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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