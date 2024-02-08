В Евпатории стартовали работы по благоустройству Фестивальной площади

Как сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте», на благоустраиваемой территории будут установлены малые архитектурные формы, скамейки и теневые навесы, 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, туалет. Входные группы площади предполагается обустроить двумя пандусами для маломобильных групп населения. Также появится автомобильная парковка и будет увеличена зона озеленения.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории