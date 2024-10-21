В Евпатории стартует отопительный сезон

Постановление о старте отопительного сезона 22 октября подписал глава администрации Александр Юрьев.
Запуск пройдет в 2 этапа. 22 октября постепенно тепло начнет поступать в социальные объекты, учреждения сферы образования, здравоохранения и жизнеобеспечения. Следующими будут подключаться многоквартирные дома, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЖКХ Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЖКХ Крыма