Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Евпатории стартует отопительный сезон
актуально в республике
В Евпатории стартует отопительный сезон

В Евпатории стартует отопительный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 21.10.2024

Постановление о старте отопительного сезона 22 октября подписал глава администрации Александр Юрьев.

Запуск пройдет в 2 этапа. 22 октября постепенно тепло начнет поступать в социальные объекты, учреждения сферы образования, здравоохранения и жизнеобеспечения. Следующими будут подключаться многоквартирные дома, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. 

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЖКХ Крыма

ЖКХ Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.