В Евпатории строительство детского сада на 280 мест намерены завершить до конца года

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 87%. Ведется монтаж инженерных систем, включая сантехнические узлы, электроснабжение и слаботочные сети. Параллельно выполняются внутренние отделочные работы — малярные, облицовочные, установка гипсокартонных конструкций. Также продолжается устройство фасада, кровельные работы и монтаж индивидуального теплового пункта, — отмечают в пресс-службе Председателя Совета министров РК.
Финальный этап включает благоустройство прилегающей территории и установку малых архитектурных форм, которые придадут пространству завершенный и эстетически привлекательный вид.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
