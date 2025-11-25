В Евпатории строительство детского сада на 280 мест намерены завершить до конца года

В рамках проекта комплексного освоения территорий у Мойнакского озера в Евпатории близится к завершению строительство нового детского сада на 280 мест. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым, отметив, что объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. По словам Юрия Гоцанюка, двухэтажное здание общей площадью 4 756 квадратных метров спроектировано с учетом современных требований. В учреждении разместятся 12 групп, охватывающих все возрастные категории дошкольников — от ясельных до подготовительных.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 87%. Ведется монтаж инженерных систем, включая сантехнические узлы, электроснабжение и слаботочные сети. Параллельно выполняются внутренние отделочные работы — малярные, облицовочные, установка гипсокартонных конструкций. Также продолжается устройство фасада, кровельные работы и монтаж индивидуального теплового пункта, — отмечают в пресс-службе Председателя Совета министров РК. Финальный этап включает благоустройство прилегающей территории и установку малых архитектурных форм, которые придадут пространству завершенный и эстетически привлекательный вид. источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым