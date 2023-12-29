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В Евпатории строится водовод протяженностью более 22 км
Фото: минстрой РК

В Евпатории строится водовод протяженностью более 22 км

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:16 29.12.2023

Строительная готовность объекта — 22%.

В Евпатории в рамках реализации Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» ведется строительство водовода протяженностью 12, 128 км, его производительность будет составлять 4 тыс. кубометров в час. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры РК.

Объект также включает в себя водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тыс. кубометров.

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Стоимость контракта на выполнение работ составляет 2,2 млрд рублей.

Строительная готовность объекта — 22%. На сегодняшний день специалистами ведутся работы по прокладке линейной части водопровода и устройству резервуара чистой воды на площадной части объекта, — отметили в минстрое РК.

Ввести новый водовод в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

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