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В Евпатории строят Федеральный детский реабилитационный центр

В Евпатории строят Федеральный детский реабилитационный центр

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 21.03.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел совещание о ходе строительства Федерального детского медицинского реабилитационного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Евпатории.

В рамках совещания, организованного по поручению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, участники обсудили план мероприятий, требующихся для ввода федерального объекта в эксплуатацию согласно графику.

Сергей Аксёнов напомнил, что проект реализуется по поручению Президента Владимира Путина. «Наша общая задача – ввести центр в эксплуатацию в этом году в соответствии с дорожной картой», – подчеркнул Глава республики.

Глава Крыма также выразил благодарность подрядной организации за высокую производительность труда. «Работа ведется системно, замечания устраняются в кратчайшие сроки. Со своей стороны, органы власти республики сделают все необходимое для успешной реализации проекта», – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил важность своевременного получения лицензии на осуществление центром медицинской деятельности и других разрешительных документов.

Кроме того, были обговорены вопросы обеспечения центра кадрами, в первую очередь медицинскими, и их профессиональной подготовки, а также организации мест проживания привлеченного персонала.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Оксана Хлякина, член Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский, представители заказчика и подрядной организации, другие.

СПРАВКА. Федеральный детский реабилитационный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации располагается на объединенной территории бывшей грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он будет осуществлять лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями. Общая площадь центра составляет 22 гектара.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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