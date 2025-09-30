Прямо сейчас:
В Евпатории строят КОС
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории строят КОС

Опубликовал: КрымPRESS в Строительство в Крыму 15:37 30.09.2025

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмаз Хусаинов совместно с министром строительства и архитектуры Республики Крым Эдуардом Щеголевым посетили реконструируемые канализационно-очистные сооружения (КОС) в Евпатории.

Производительность КОС – 63 000 м3/сут. Площадь земельного участка в границах ограждения составляет 191 415 м2, площадь застройки – 38 240,94 м2.

Строительно-монтажные работы на объекте проводит подрядная организация ООО «Современные системы реновации». Стоимость работ по контракту – 8 095,276 млн руб.

Сейчас на объекте армируются стены ФП1 Аэротенка, плиты ФП2 Аэротенка; монтируется опалубки стен Аэротенка, производится обратная засыпка трубопровода сбросного коллектора; разрабатывается котлован площадки стабилизации и обезвоживания осадка.

В рамках госконтракта строительно-монтажные работы планируются к завершению не позднее IV квартала 2027 года.

В ходе встречи с представителями службы государственного заказчика и подрядной организации были рассмотрены рабочие вопросы. Акцентировано внимание на своевременном исполнении поставленных задач в рамках графика выполнения работ.

По материалам Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

