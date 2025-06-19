В Евпатории строят новый водовод

На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы резервуара чистой воды объёмом 12 тысяч кубометров. Процент готовности водопроводной сети достигает 95%, напорного водовода – 90% и столько же операторной, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Работы по техническому присоединению к сетям электроснабжения и водоснабжения должны быть завершены в октябре 2025 года.

В ходе осмотра был зафиксирован ряд замечаний, касающихся отставания от плана-графика. В связи с этим, Юрий Гоцанюк подчеркнул необходимость принятия срочных мер для исправления ситуации.

Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию необходимо ускорить темпы работ, увеличить численность рабочей силы и привлечь дополнительную спецтехнику, — заявил Председатель Совета министров. Реализация этого проекта находится на контроле руководства республики.