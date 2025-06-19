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В Евпатории строят новый водовод
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Евпатории строят новый водовод

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 15:44 19.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход строительства ключевого инфраструктурного объекта в Евпатории – водовода протяжённостью более 13 километров, а также новой и реконструируемой водонапорной насосной станции. В ходе инспекции было отмечено, что строительная готовность объекта составляет свыше 70%.

На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы резервуара чистой воды объёмом 12 тысяч кубометров. Процент готовности водопроводной сети достигает 95%, напорного водовода – 90% и столько же операторной, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Работы по техническому присоединению к сетям электроснабжения и водоснабжения должны быть завершены в октябре 2025 года.

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В ходе осмотра был зафиксирован ряд замечаний, касающихся отставания от плана-графика.  В связи с этим, Юрий Гоцанюк подчеркнул необходимость принятия срочных мер для исправления ситуации.

Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию необходимо ускорить темпы работ, увеличить численность рабочей силы и привлечь дополнительную спецтехнику, — заявил Председатель Совета министров. Реализация этого проекта находится на контроле руководства республики.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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