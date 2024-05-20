В Евпатории строят общежитие для сотрудников детского реабилитационного центра

В Евпатории на территории Федерального детского реабилитационного центра общей площадью около 100 тыс. кв. м началось строительство общежития для медработников. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Разрешение на строительство семиэтажного общежития квартирного типа для персонала общей площадью более 9 тыс. кв. метров было получено в марте 2024 года. На сегодняшний день специалисты уже выполняют строительно-монтажные работы. На объекте ведутся работы по разработке котлована здания, — рассказали в пресс-службе компании.

Проживать в комфортных условиях будут около 225 медицинских сотрудников будущего детского центра, не имеющих собственного жилья. В общежитии будут обустроены 151 квартира для проживания одного или двух человек с собственной кухней и ванной комнатой. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию общежития. Там появятся пешеходные дорожки, спортивная и детские площадки, а также малые архитектурные формы.

Помимо этого, на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина», где строится реабилитационный центр для детей, также ведутся работы по реализации второго этапа строительства. Специалисты возводят корпус с обеденным и актовыми залами, которые рассчитаны на 300 мест в каждом. В настоящее время там ведутся работы по устройству фасадов, кровли и монтажу окон.

Для реабилитации маленьких пациентов будут использоваться инновационные методы. Центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями, — заключили в пресс-службе компании.

В июне 2022 года Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела церемонию закладки первого камня на месте строительства нового Федерального детского реабилитационного центра в Крыму. Реализацию первого и второго этапов строительства современного медучреждения в Евпатории планируется завершить в 2024-2026 гг.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»