В Евпатории тротуары центральных улиц и улиц, ведущих к морю, отремонтируют

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова совместно с администрацией Евпатории и ГУП РК «Крымавтодор» был проведен комплексный анализ состояния тротуаров на улицах города и проработаны вопросы, связанные с их ремонтом. Восстановительные работы будут вестись поэтапно.
Так, до конца июня этого года работы планируют провести на улицах Токарева, Интернациональная, Гагарина, Крупской, Фрунзе, Некрасова, Пушкина, Горького, Полупанова, Московская, Франко, Маяковского, Кирова, Киевская, пер. Лукичева, Театральный, пр. Ленина.
Во вторую очередь работы будут проведены на улицах, ведущих к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения. Это улицы Казаса, пр. Победы, 11, 12, Демышева, 134, Некрасова, 86, Некрасова/Советская, Интернациональная, 115, 138а, Серова, 80а, Полтавская, 1 и 7-11, несколько участков по ул. Конституции, 60 лет ВЛКСМ, 30/1, подходы к детским садам «Дельфин» и «Кузнечик», а также ФАПы пгт Мирный и Заозерное. Их планируют отремонтировать до конца сентября.
Всего на ремонтно-восстановительные работы тротуаров Евпатории будет затрачено около 100 млн рублей из республиканского бюджета.
источник: по материалам Министерства транспорта Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма