В Евпатории у местного жителя изъяли наркотические средства, выращенные в боксе для гидропоники

Изъятое растительное вещество хранилось в двух стеклянных банках и полимерном пакете. Кроме того, в домовладении подозреваемого оперативники обнаружили бокс и иные инструменты для гидропонного выращивания растений. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркосодержащим растением конопля, массой более 120 граммов. Подозреваемый пояснил, что наркосодержащее растение он вырастил самостоятельно для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.