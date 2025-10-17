Прямо сейчас:
В Евпатории у местного жителя изъяли наркотические средства, выращенные в боксе для гидропоники

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:50 17.10.2025

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства ранее не судимого 34-летнего евпаторийца обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения.

Изъятое растительное вещество хранилось в двух стеклянных банках и полимерном пакете. Кроме того, в домовладении подозреваемого оперативники обнаружили бокс и иные инструменты для гидропонного выращивания растений. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркосодержащим растением конопля, массой более 120 граммов. Подозреваемый пояснил, что наркосодержащее растение он вырастил самостоятельно для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

