В Евпатории устанавливают новые павильоны для мусорных контейнеров

В Евпатории продолжается установка павильонов для мусорных контейнеров. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» рассказал глава администрации города Александр Юрьев (https://t.me/yuryevday).
Так, специалисты уже завершили работы по ул. Санаторская, 29, Токарева, 4 и Линейная, 5. Вчера они приступили к монтажу павильонов по следующим адресам: ул. Пушкина, 72, Интернациональная, 71, Матвеева, 16, Перекопская, 1, пер. Сквозной, 3.
Во время обходов города сам вижу, что мусорные баки, стоящие под открытым небом, создают неудобства для жителей и добавляют работу нашим дворникам. Во время дождя и ветреной погоды — это большая проблема. Уже сейчас формируем список площадок на следующий год. Установка навесов значительно улучшит санитарное состояние евпаторийских улиц, — отмечает глава администрации.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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