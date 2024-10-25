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В Евпатории устанавливают новые павильоны для мусорных контейнеров
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории устанавливают новые павильоны для мусорных контейнеров

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:56 25.10.2024

В Евпатории продолжается установка павильонов для мусорных контейнеров. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» рассказал глава администрации города Александр Юрьев (https://t.me/yuryevday).

Так, специалисты уже завершили работы по ул. Санаторская, 29, Токарева, 4 и Линейная, 5. Вчера они приступили к монтажу павильонов по следующим адресам: ул. Пушкина, 72, Интернациональная, 71, Матвеева, 16, Перекопская, 1, пер. Сквозной, 3.

Во время обходов города сам вижу, что мусорные баки, стоящие под открытым небом, создают неудобства для жителей и добавляют работу нашим дворникам. Во время дождя и ветреной погоды — это большая проблема. Уже сейчас формируем список площадок на следующий год. Установка навесов значительно улучшит санитарное состояние евпаторийских улиц, — отмечает глава администрации.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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