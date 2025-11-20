В Евпатории установили новые уличные теннисные столы

В Евпатории установили четыре уличных антивандальных теннисных стола. Спортивное оборудование было приобретено за счет субсидии, предоставленной Министерством спорта Республики Крым в рамках конкурсного распределения из республиканского бюджета.
Два стола установлены на площадке Дворца спорта, а еще два – на территории Детского Мойнакского парка.
Как сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев, желающие поиграть в настольный теннис могут посетить Дворец спорта согласно установленному расписанию, предъявив документ, подтверждающий личность.
Напомним, летом 2024 года в Евпатории были установлены теннисные столы в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны, на ул. Фрунзе, 50 и им. 60-летия Октября, 14.
источник: по материалам официальных страниц главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте» и Центра массового спорта Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму