Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В Евпатории установили новые уличные теннисные столы
Новости Республики
В Евпатории установили новые уличные теннисные столы
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории установили новые уличные теннисные столы

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:29 20.11.2025

В Евпатории установили четыре уличных антивандальных теннисных стола. Спортивное оборудование было приобретено за счет субсидии, предоставленной Министерством спорта Республики Крым в рамках конкурсного распределения из республиканского бюджета.

Два стола установлены на площадке Дворца спорта, а еще два – на территории Детского Мойнакского парка.

Как сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев, желающие поиграть в настольный теннис могут посетить Дворец спорта согласно установленному расписанию, предъявив документ, подтверждающий личность.

Узнайте больше:  В Симферополе состоялся Крымский марафон

Напомним, летом 2024 года в Евпатории были установлены теннисные столы в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны, на ул. Фрунзе, 50 и им. 60-летия Октября, 14.

источник: по материалам официальных страниц главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте» и Центра массового спорта Евпатории

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.