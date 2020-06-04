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В Евпатории в поселке Мирный реконструируют сквер Славы

В Евпатории в поселке Мирный реконструируют сквер Славы

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:19 04.06.2020

В поселке Мирный реконструкция сквера Славы началась в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Дизайн-проект предусматривает полную замену тротуарного покрытия, установку новых современных опор освещения, лавочек, урн. Также в сквере появятся детские игровые и спортивные комплексы.

Очень долгожданное и важное событие для жителей поселка! Именно поэтому реконструкция сквера будет проходить под повышенным вниманием граждан, и конечно, руководства города, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории депутата Евпаторийского городского совета от фракции «Единая Россия» Татьяну Казакову.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории в поселке Мирный реконструируют сквер Славы

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