В Евпатории — Вахта памяти поколений «Пост №1»

В Евпатории на мемориале «Красная горка» состоялась церемония открытия Почетного караула Вахты памяти поколений «Пост №1».

Почетный караул – это дань уважения великому народному подвигу, совершенному в годы Великой Отечественной войны. Обращаясь к присутствующим, первый заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Константин Аликин отметил, что с каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Никогда не забудется подвиг солдата и подвиг труженика, ковавшего победу в тылу. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям, — подчёркивают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Почетный караул на Посту №1 до 7 октября включительно с 14:00 до 16:00 будут учащиеся школ города. Первыми на Вахту памяти заступили воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот».

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории