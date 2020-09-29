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В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1»

В Евпатории — Вахта памяти поколений «Пост №1»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 29.09.2020

В Евпатории на мемориале «Красная горка» состоялась церемония открытия Почетного караула Вахты памяти поколений «Пост №1».

Почетный караул – это дань уважения великому народному подвигу, совершенному в годы Великой Отечественной войны. Обращаясь к присутствующим, первый заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Константин Аликин отметил, что с каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Никогда не забудется подвиг солдата и подвиг труженика, ковавшего победу в тылу. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям, — подчёркивают в Отделе по связям с общественностью  и СМИ администрации города Евпатории.

Почетный караул на Посту №1 до 7 октября включительно с 14:00 до 16:00 будут учащиеся школ города.  Первыми на Вахту памяти заступили воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот».

В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1» В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1» В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1» В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1» В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1»

фото: Отдел по связям с общественностью  и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории - Вахта памяти поколений «Пост №1»

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