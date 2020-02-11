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В Евпатории "великовозрастный ребёнок" надел на палец подшипник. А дальше...

В Евпатории «великовозрастный ребёнок» надел на палец подшипник. А дальше…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:49 11.02.2020

ЧП в Евпатории произошло накануне.

По прибытию специалисты выяснили, что мужчина (1987 г.р.) надел на мизинец левой руки внутреннюю обойму подшипника и в течение суток не мог самостоятельно снять ее. В результате — нарушилось кровообращение. Специалисты отряда при помощи аппарата «Гравер» и слесарного инструмента в течение полутора часов аккуратно разрезали металлический предмет и сняли с пальца. В медицинской помощи мужчина не нуждался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В случае чрезвычайной ситуации звоните «101».

В Евпатории "великовозрастный ребёнок" надел на палец подшипник. А дальше...

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