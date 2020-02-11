В Евпатории "великовозрастный ребёнок" надел на палец подшипник. А дальше...

ЧП в Евпатории произошло накануне.

По прибытию специалисты выяснили, что мужчина (1987 г.р.) надел на мизинец левой руки внутреннюю обойму подшипника и в течение суток не мог самостоятельно снять ее. В результате — нарушилось кровообращение. Специалисты отряда при помощи аппарата «Гравер» и слесарного инструмента в течение полутора часов аккуратно разрезали металлический предмет и сняли с пальца. В медицинской помощи мужчина не нуждался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.