В Евпатории водитель «под шафе» пытался откупиться за непривлечение к ответственности

За непривлечение к административной ответственности автоледи настойчиво предлагала сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение. Водителю неоднократно было разъяснено о том, что ее действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако она проигнорировала предупреждение и оставила в патрульном автомобиле деньги. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС, — отмечают в пресс-службе МВД России по РК.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили женщину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым