В Евпатории водитель «под шафе» пытался откупиться за непривлечение к ответственности

В Евпатории сотрудниками дорожно-патрульной службы на ул. Гоголя был остановлен автомобиль под управлением 35-летней местной жительницы, поведение которой указывало на то, что рулем она могла находиться в состоянии опьянения. У женщины была несвязная речь и от нее исходил резкий запах алкоголя изо рта.
За непривлечение к административной ответственности автоледи настойчиво предлагала сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение. Водителю неоднократно было разъяснено о том, что ее действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако она проигнорировала предупреждение и оставила в патрульном автомобиле деньги. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам ДПС, — отмечают в пресс-службе МВД России по РК.
Сотрудники Госавтоинспекции отстранили женщину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого она отказалась.
В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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