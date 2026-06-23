В Евпатории водителей штрафуют за превышение уровня шума

Сотрудники полиции в Евпатории привлекли к ответственности водителя автомобиля и мотоциклиста за превышение допустимого уровня шума на 18 и 8 децибел соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ходе рейда инспекторы с помощью специального оборудования измерили уровень шума автомобиля Mitsubishi Lancer – он составил 114 дБА при допустимых 96 дБА. Аналогичное нарушение выявлено у мотоциклиста: его транспорт издавал 104 децибела при норме 96.

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по статье 8.23 КоАП РФ. Владельцам вручены предписания об устранении неисправностей.

В случае неисполнения требований о приведении транспорта в норму может наступить ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – штраф от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы до 120 часов или арест до 15 суток.

источник: Московский комсомолец Крым

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