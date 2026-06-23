Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Евпатории водителей штрафуют за превышение уровня шума
Новости Республики
В Евпатории оштрафовали водителей за превышение уровня шума
Кадр из видео МВД по Крыму

В Евпатории водителей штрафуют за превышение уровня шума

Опубликовал: news-parser в Происшествия 12:08 23.06.2026

Сотрудники полиции в Евпатории привлекли к ответственности водителя автомобиля и мотоциклиста за превышение допустимого уровня шума на 18 и 8 децибел соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ходе рейда инспекторы с помощью специального оборудования измерили уровень шума автомобиля Mitsubishi Lancer – он составил 114 дБА при допустимых 96 дБА. Аналогичное нарушение выявлено у мотоциклиста: его транспорт издавал 104 децибела при норме 96.

Узнайте больше:  Докатились... В Саках полицейские раскрыли случай хищения топлива из автомобиля местного жителя

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по статье 8.23 КоАП РФ. Владельцам вручены предписания об устранении неисправностей.

В случае неисполнения требований о приведении транспорта в норму может наступить ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – штраф от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы до 120 часов или арест до 15 суток.

источник: Московский комсомолец Крым

Просмотры: 4

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.