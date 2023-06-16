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В Евпатории возобновляет работу второй маршрут городского трамвая
Фото: telegram-канал Е.Демидовой

В Евпатории возобновляет работу второй маршрут городского трамвая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:30 16.06.2023

Трамвай – одна из визитных карточек курортной Евпатории. К привычному маршруту №1 («Спутник-2 – ул. Симферопольская») этим летом добавляется маршрут №2.

Для удобства евпаторийцев и гостей города с 17 июня возобновляет движение трамвай по маршруту № 2. Ул. Кирова частично перекрыта, поэтому трамвай будет ходить от остановки «Ул. Фрунзе» (перекрёсток ул. Фрунзе и Кирова) до Спутника-2.  Обращаю внимание, что остановка «Ул. Фрунзе» на этом маршруте будет конечной, — сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Евпатории Елена Демидова.

Как уточнили в МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» трамвай на втором маршруте будет курсировать с 6:30 до 21:00.

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