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В Евпатории впервые заседал новый состав Молодёжного совета
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории впервые заседал новый состав Молодёжного совета

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:53 18.09.2024

Состоялось первое заседание нового состава Молодежного совета Евпатории. В него вошли предприниматели, активисты, волонтеры, школьники и студенты. Председателем совета стал Игорь Мамин, а его заместителем Никита Мазин.

На заседании определили основные направления работы на 4 квартал этого года.

Рад видеть в составе молсовета активных и заинтересованных ребят, ведь именно им через 5 -10 лет принимать решения, от которых будет зависеть будущее нашего города, республики и страны, – отмечает глава администрации Евпатории Александр Юрьев.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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