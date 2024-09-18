В Евпатории впервые заседал новый состав Молодёжного совета

Состоялось первое заседание нового состава Молодежного совета Евпатории. В него вошли предприниматели, активисты, волонтеры, школьники и студенты. Председателем совета стал Игорь Мамин, а его заместителем Никита Мазин.
На заседании определили основные направления работы на 4 квартал этого года.
Рад видеть в составе молсовета активных и заинтересованных ребят, ведь именно им через 5 -10 лет принимать решения, от которых будет зависеть будущее нашего города, республики и страны, – отмечает глава администрации Евпатории Александр Юрьев.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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