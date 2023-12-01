В Евпатории все еще откачивают воду из домов на Симферопольском шоссе

Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС в Евпатории. Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» осуществляют откачку воды при помощи мотопомп на ул. Симферопольское шоссе.

Спасатели производят распил и уборку поваленных деревьев, а также расчищают сбросные каналы для скорейшего сброса воды с затопленных участков, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.