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В Евпатории все еще откачивают воду из домов на Симферопольском шоссе

В Евпатории все еще откачивают воду из домов на Симферопольском шоссе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 21:11 01.12.2023

Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС в Евпатории. Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» осуществляют откачку воды при помощи мотопомп на ул. Симферопольское шоссе.

В Евпатории все еще откачивают воду из домов на Симферопольском шоссе

Спасатели производят распил и уборку поваленных деревьев, а также расчищают сбросные каналы для скорейшего сброса воды с затопленных участков, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В Евпатории все еще откачивают воду из домов на Симферопольском шоссе

 

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