В Евпатории выбирают общественные территории для благоустройства

В Евпатории рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства стартовали 14 февраля.
Голосование проводится в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно до 28 февраля 2020 года на сайте «Моя Евпатория». По результатам рейтингового голосования будут выбраны территории для благоустройства в 2021 году. Итоги рейтингового голосование подведут на заседании общественной муниципальной комиссии 2 марта 2020 года, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
Проголосовать можно —
Предлагаемые территории для благоустройства:
- Сквер Октябрьский (ул. Революции — ул. Приморская)
- Сквер Пушкина (ул. Пушкина)
- Набережная «Независимости» ул. Набережная
- Парк им. Фрунзе
- Общественная территория микрорайон Исмаил-бей
- Общественная территория микрорайон Спутник -2
- Парк Приморский пгт. Новоозерное.