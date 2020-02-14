В Евпатории выбирают общественные территории для благоустройства

В Евпатории рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства стартовали 14 февраля.

Голосование проводится в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно до 28 февраля 2020 года на сайте «Моя Евпатория». По результатам рейтингового голосования будут выбраны территории для благоустройства в 2021 году. Итоги рейтингового голосование подведут на заседании общественной муниципальной комиссии 2 марта 2020 года, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.