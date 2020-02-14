Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Евпатории выбирают общественные территории для благоустройства

crimeapress_news

В Евпатории выбирают общественные территории для благоустройства
иллюстрация: pxhere.com

В Евпатории выбирают общественные территории для благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 14.02.2020

В Евпатории рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства стартовали 14 февраля.

Голосование проводится в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно до 28 февраля 2020 года на сайте «Моя Евпатория». По результатам рейтингового голосования будут выбраны территории для благоустройства в 2021 году. Итоги рейтингового голосование подведут на заседании общественной муниципальной комиссии 2 марта 2020 года, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

Проголосовать можно — ЗДЕСЬ.

Предлагаемые территории для благоустройства:

  1. Сквер Октябрьский (ул. Революции — ул. Приморская)
  2. Сквер Пушкина (ул. Пушкина)
  3. Набережная «Независимости» ул. Набережная
  4. Парк им. Фрунзе
  5. Общественная территория микрорайон Исмаил-бей
  6. Общественная территория микрорайон Спутник -2
  7. Парк Приморский пгт. Новоозерное.

В Евпатории выбирают общественные территории для благоустройства

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.