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В Евпатории вынесен приговор о кражах имущества отдыхающих

В Евпатории вынесен приговор о кражах имущества отдыхающих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:36 28.11.2023

Пляжный вор один сезон… пропустит «по техническим причинам».

Прокуратура Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судом он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).

Установлено, что в конце августа 2023 года местный житель на пляжах города, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны посторонних лиц, совершал кражи женских сумочек, в которых находились дорогостоящие мобильные телефоны, денежные средства, украшения и банковские карточки. Ущерб, причиненный двум потерпевшим, составил более 140 тыс. рублей и был возмещен подсудимым, — сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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