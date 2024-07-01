В Евпатории высадят более 2700 деревьев на месте засохших и поваленных в ноябре штормом

Депутаты Евпаторийского городского совета дали согласие на прием в муниципальную собственность из государственной собственности Республики Крым посадочного материала лесных растений. Советующее решение было принято на внеочередной сессии 27 июня.
Как указано в пояснительной записке к проекту решения, осенью в городе предполагается высадить более 2700 деревьев. В Мойнакском парке, на ул. Чапаева, 60 лет ВЛКСМ и по пр. Победы, а также в пригородных поселках Заозерное, Мирный и Новоозерное появятся ясень, лох и клены.
По словам главы администрации Евпатории Александра Юрьева, часть деревьев высадят на месте растений, пострадавших во время «шторма века» в ноябре 2023 года.
Сейчас по всему городу удаляют пни, это те деревья, которые пострадали и засохли в результате урагана, на их месте осенью будет осуществляться высадка деревьев, – цитирует пресс-служба Александра Юрьева.
Он также сообщил, что еще часть саженцев пойдет на замену засохших зеленых насаждений на Лазурной набережной.
Люди пытаются спасти там деревья, но их уже осмотрели дендрологи и сказали, что это бесполезно, растения погибли, поэтому осенью их должны выкопать и все заменить, – сказал глава администрации Евпатории.
При этом он добавил, что полив саженцев будет осуществляться из машин и в ручном режиме, средства на эти цели уже выделены.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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