В Евпатории задержали иностранца — нарушил режим пребывания в России

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Евпатории во время осуществления надзора за дорожным движением остановлен автомобиль «Ниссан» с номерным знаком иностранного государства. В ходе проверки документов у водителя установлено, что за рулем автомобиля был иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания, а также без документов на право управления транспортным средством.
В отношении 35-летнего гражданина Армении составлен ряд административных материалов:
- по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления;
- по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за управление автомобилем без страхового полиса;
- по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.
Иностранцу предстоит выплатить общую сумму штрафов в размере 40 тысяч рублей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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