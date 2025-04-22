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В Евпатории задержали иностранца - нарушил режим пребывания в России
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Евпатории задержали иностранца — нарушил режим пребывания в России

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:50 22.04.2025

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Евпатории во время осуществления надзора за дорожным движением остановлен автомобиль «Ниссан» с номерным знаком иностранного государства. В ходе проверки документов у водителя установлено, что за рулем автомобиля был иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания, а также без документов на право управления транспортным средством.

В отношении 35-летнего гражданина Армении составлен ряд административных материалов:

  • по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления;
  • по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за управление автомобилем без страхового полиса;
  • по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
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Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

Иностранцу предстоит выплатить общую сумму штрафов в размере 40 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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