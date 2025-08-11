В Евпатории задержали криминальных «гастролёров» — подозревают в серии краж

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории задержали двоих уроженцев из Ростовской области, подозреваемых в совершении серии краж личных имущества гостей курортного города.
Предварительно установлено, что ранее судимые 55-летняя женщина и ее 41-летний подельник прибыли в Крым на преступный промысел.
Всего за два дня подозреваемые успели совершить на территории города Евпатории четыре кражи. Злоумышленники похищали оставленные на пляжах без присмотра сумки и рюкзаки с личными вещами. Преступными действиями подозреваемых отдыхающим причинен материальный ущерб на общую сумму более 260 тысяч рублей.
В ходе проведённого полицейскими обыска по месту временного жительства фигурантов было обнаружено и изъято похищенное имущество.
Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по г. Евпатории возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится дальнейшая проверка на причастность подозреваемых к совершению иных аналогичных преступлений на территории курортных городов Республики Крым. Следственные мероприятия продолжаются.
Уважаемые граждане проявляйте бдительность! Берите на пляж только самое необходимое. Отдыхая на море, не оставляйте вещи без присмотра. Не кладите вещи у себя за спиной – ставьте рядом с собой на видном для Вас месте. Если Вы увидели, что совершается преступление — незамедлительно позвоните в полицию по телефону 102, — подчёркивают в пресс-службе МВД России в Севастополе.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
