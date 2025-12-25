В Евпатории задержали мужчину, обещавшего вернуть водительские права за деньги

В Евпатории сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя города Саки, подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что мужчина обещал помочь 59-летнему сакчанину вернуть водительское удостоверение, которое ранее было изъято по решению суда в соответствии с законодательством за нарушение Правил дорожного движения РФ. За свои услуги подозреваемый получил от потерпевшего 100 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, ни прав, ни денег мужчина так и не вернул, а после получения суммы перестал выходить на связь.
По данному факту следователем ОМВД России по г. Евпатории было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По горячим следам сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 32-летний житель г. Саки, который полностью признал свою вину и рассказал, что пообещал оказать «услугу» заявителю, не имея при этом реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства.
Материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция Крыма напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять лицам, предлагающим за вознаграждение помощь в решении вопросов, связанных с государственными органами. Все услуги предоставляются исключительно в установленном законом порядке.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
